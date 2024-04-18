Osmangazi Belediyesi’nin Ruhsat ve Denetim eski müdürü Yüksel Aslan, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti. Aslan için Osmangazi Belediyesi bahçesinde tören düzenlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana görev yapmakta olan Yüksel Aslan’ın vefat haberi mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Belediye bahçesinde toplanan yüzlerce belediye personeli, dualar okuyarak mesai arkadaşlarını ebedi yolculuğa uğurladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, “Yüksel abimizi uzun yıllardır tanırım. DAĞDER Başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Çok iyi bir insandı. Çok değer verdiğimiz bir büyüğümüzdü. Osmangazi Belediyesi için önemli hizmetlerde bulundu. Belediyedeki emeği büyüktür. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisini erken kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Yüksel Aslan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Aydın, Çirişhane Mahallesi’ndeki Hacı Hidayet Ener Cami’nde kılınan cenaze namazına katılarak Aslan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Aslan, cenaze namazının ardından Orhaneli Dağgüney Köyü Mezarlığı’na defnedildi.