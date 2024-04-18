Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenleyeceği etkinlikler ile Osmangazili çocuklara bayramı dolu dolu yaşatacak.

BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi’de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Osmangazi Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan bu özel gün için birbirinden güzel etkinlikler hazırladı. Çocukların renkli bir bayram geçirmesini sağlayacak olan kutlamalar, 21 Nisan Pazar günü saat 14.00’da Demirtaş Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile başlayacak. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, gösteriler, şişme oyun parkı, jonglör, transformers, karaoke ve yüz boyama etkinlikleri çocukları bekliyor olacak. Etkinliklere katılarak gönüllerinde eğlenecek olan çocuklar için gün sonunda çeşitli ikramlarda bulunulacak.

23 Nisan Salı günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan bayram korteji ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu doruğa taşınacak. Abdal Meydanı’ndan başlayacak olan bayram korteji, Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerleyecek ve Zafer Plaza Meydanı’nda son bulacak. 26 Nisan Cuma günü saat 14.00’da Dikkaldırım Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Koza Çocuk Akademisi gösterisi ile de etkinlikler sona erecek.

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek tüm etkinliklere Osmangazili çocukları ve ailelerini davet eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza bir bayram hediye ederek de ne kadar özel bir lider olduğunu ortaya koymuştur. 23 Nisan için hazırladığımız etkinlikler ile çocuklarımızın yüzleri gülecek ve doyasıya eğlenecekler. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Ulu Önderimizin yolundan ilerleyerek bizler de geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yapmaya devam edeceğiz” dedi.