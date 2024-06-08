Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Tüm sokak hayvanlarına yaşam hakkı tanınması gerektiğini savundu. Aydın’ın havasını, suyunu, toprağını paylaştığımız can dostlarımıza en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Bunun da onların her türlü ihtiyacını karşılamaktan geçtiğinin farkındayız. Bu farkındalıkla can dostlarımız için açtığımız 30 bin metrekare büyüklüğündeki evcil hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde; yüze yakın bakım ünitesinin yanı sıra hasta ve engelli hayvan tedavi üniteleri, yoğun bakım bölümü, karantina bölümü, gözlem alanı ve ameliyathane de var. Ameliyathanemizde kısırlaştırma operasyonları da yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Merkezde; köpek gezinti alanı, yavru ve anne bölümünün de yer aldığını ifade eden Çerçioğlu, yaşamını yitiren can dostlar için bir mezarlık alanı oluşturduklarının da altını çizdi. Çerçioğlu, "Can dostlarımıza işini severek yapan veteriner hekimler ve uzman personellerimizle hizmet veriyoruz. Padoklarında, ısıtıcıdan klimaya kadar her türlü ihtiyaçlarına yer verdik." ifadelerini kullandı.