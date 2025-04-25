BUSİAD, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü’nün düzenlediği Açık Kapı Toplantıları’nda Prof. Dr. Metin Becermen, “Felsefe Ne Yapar?” başlıklı sunumunda felsefeyi “hakikatin peşinde bir yolculuk” olarak tanımladı.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 2024-2025 Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri’nin beşinci etkinliğinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Becermen “Felsefe Ne Yapar?” başlıklı bir sunum yaptı.

Söyleşi, Prof. Dr. İbrahim Hızalan yönetiminde gerçekleşti. Felsefeyi 4 şekilde tanımlayan Prof. Dr. Metin Becermen, bilgi, hakikat ve bilgelik sevgisi; ilkelerle düşünme biçimi; filozoflarla metinler aracılığıyla konuşma; hakikatin peşinde bir yolculuk olduğunu belirtti. Felsefecinin eleştirel bakış açısına sahip olması ve bunu yaşam biçimi haline getirmesi gerektiğini vurgulayan Becermen, “Felsefeci işini yapmazsa, başkaları bu boşluğu doldurur. Felsefeci kendine ve eleştirel bakışına sahip çıkmalı” dedi.

Soru-cevap bölümünün ardından Becermen ve Hızalan’a, Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin “Kır Çiçekleri Okusun Diye” projesine yapılan bağışın sertifikası takdim edildi.