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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da binlerce kişiyi afete hazır hale getirecek olan Güneşler Afet Eğitim Merkezi ve İtfaiye Binası’nın inşasında sona yaklaştı. Dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modüllerini içeren bu merkez ile kentte afet bilinci en üst seviyeye çıkarılacak. Tesiste ayrıca Sakarya’nın her an afete hazır olması için önemli tatbikatlar yapılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm adımlarının yanı sıra afete hazırlık için de çok önemli projeleri hayata geçiriyor. Eğitim, tatbikat ve bilinçlendirme çalışmalarına yoğunlaşan Büyükşehir, bir süre önce yapımına başladığı Güneşler Afet yönetimi ve Eğitim Merkezi ile İtfaiye Binası projesinde adım adım sona yaklaşıyor. Bu tesis, hizmete alındığında Sakarya’nın en kapsamlı ve donanımlı afet binası olacak.

BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Binanın inşa çalışmaları büyük bir süratle yürütüldü ve projenin büyük bir kısmı tamamlandı. Fen İşleri Dairesi tarafından yapılan son dokunuşların ardından merkez, Sakaryalıların hizmetine açılacak. Sakarya’da afet bilincinin en üst seviyeye çıkarılacağı ve her an afete hazır olunması için kritik tatbikat ile eğitimlerin gerçekleştirileceği Afet Eğitim Merkezi dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modüllerini içeriyor.

İÇERİSİNDE BİRÇOK ÇEŞİT SİMÜLASYON BULUNUYOR 11 bin 550 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projede olası afet durumlarında hayati önem taşıyan insan gücünün eğitilmesi için tatbikatlar gerçek şartlarda uygulanacak. Kaba inşaatı tamamlanan ve elektrik, mekanik tesisatına başlanan merkez, 2 katlı olacak ve içerisinde deprem, mutfak yangın ve dumanlı alanlardan kaçış simülasyonları bulunacak.

BİR TEKNOLOJİ İLK KEZ

Öte yandan bu merkezde Sakarya’da ilk kez “simülasyon” ve “sanal gerçeklik” teknolojileri kullanılacak. Gösterilecek olan video setleri, acil durum telefon ihbar simülasyonları, bilgilendirme ve test aşamaları Sakarya’daki binlerce kişiye olası bir afet anında yapması gerekenleri aktaracak. Bunun dışında fay kırılım, bina salınım ve zemin sıvılaşma eğitim modülü de afet bilincine önemli bir katkı sunacak. Bu merkezde afet ekipmanlarının kullanımı da canlı tatbikatlarla öğretilecek.