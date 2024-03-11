Bahar artık yavaş yavaş geliyor ve havalar ısınmaya başladı. Mevsim geçişi ile beraber hastalıklar da artıyor. Pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenme ve vitamin takviyesi gibi yöntemleri tercih ederken yeni trend Soğuk Duş. Wim Hof Method – İrade – Nefes – Soğuk çalışmaları eğitmeni Doruk Taraktaş soğuk duşlara nasıl başlanması gerektiğini açıkladı. İSTANBUL (İGFA) - Bahar mevsiminde, havadaki alerjenlerin artmasıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlü olması daha da önemli hale geliyor. Düzenli olarak alınan soğuk duşlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Aynı zamanda vücuttaki stres hormonlarını azaltan ve zihni sakinleştirici bir etki yaratan soğuk duşlar sayesinde bağışıklık sisteminin zayıflamasının ardındaki temel etkenlerden olan kronik stres ile de mücadele etmenizi sağlıyor.

Tüm bunlara ek olarak kan dolaşımını arttıran, zihni ve bedeni canlandıran “mutlu, sağlıklı ve güçlü” hormonların salgılanmasını sağlayan soğuk duşlar vücudu canlandırarak gününüze enerjik ve mutlu bir başlangıç yapmanıza yardımcı oluyor.

Wim Hof Method – İrade – Nefes – Soğuk çalışmaları eğitmeni Doruk Taraktaş soğuk duşlara nasıl başlanması gerektiğini şu şekilde anlatıyor.

Küçük Adımlarla Başlayın: Soğuk duşa başlarken, vücudunuzu yavaşça alıştırın ve sıcak duşla başlayıp ardından soğuk/ılık suya geçin. Duştayken sadece nefesinize odaklanın ve nefesi yavaşlatmaya çalışın. Vücudunuz zamanla bu değişikliğe alışacaktır.

Düzenli Olun: Soğuk duşun etkilerini görebilmek için düzenli olarak uygulayın. 30 saniye ile başlayın ve her hafta 15 sn arttırarak ilerleyin. Haftada 1 gün 5 dk soğuk duş yerine her gün 1 dk daha faydalı olur.

Kararlı Olun: Soğuk duş almak bazı günler daha zor olabilir, ancak pes etmeyin. Zorlamayın, soğuk suyu kabul edin ve kendinizi suya bırakın. Giriş zor olabilir ancak çıkışta çok güçlü hissedeceksiniz.

“Bahar aylarında soğuk duşa başlamak, enerjinizi arttırır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Stres içinde kontrolde bir zihin yapısı oluşturur” diyen Taraktaş, herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, soğuk duşa başlamadan önce bir doktora danışmanızı öneriyor.