Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları beyazperdeye taşımaya hazırlanan Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” filminin basın toplantısı sette yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı haftasında 29 Ekim’den iki gün önce vizyona girme hazırlığı yapan, duygusal olduğu kadar tebessümle de izleme vadeden “Son Akşam Yemeği” filminin basın toplantısı, Çankaya Köşkü’nün aslına uygun olarak kurulduğu platoda gerçekleşti.

Temposu hiç düşmeyen, cesur senaryosuyla tarihe farklı bir açıdan bakmamıza olanak tanıyan “Son Akşam Yemeği”nin yapımcılığını CineGenna Pictures üstleniyor. Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor.

Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Tuğba Daştan, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Azra Aksu gibi yıldız isimlerin bir arada olduğu filmde, Atatürk’ü Onur Tuna, Latife Hanım’ı Pelin Akil canlandırıyor.