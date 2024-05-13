Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik hazırladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, ilk olarak Engelliler Haftası kapsamında 15 Mayıs Çarşamba 14.00-17.00 arasında özel çocukların sahne alacağı ‘Bahar Defilesi’ düzenliyor. Defile, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de gerçekleşecek.

Aynı gün Muratpaşa Belediyesi ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle saat 20.30’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel ‘Gönüllerin Sesi’ isimli konser düzenlenecek. Değirmenönü Kültür Merkezi kursiyerleriyle verilecek bağlama konserinin şefliğini ise Ahmet Üçer üstlenecek.

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 17-18 Mayıs 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel ücretsiz gösteri düzenleyecek. Geleneksel Türk Halk Dansları Gösterisi ‘Yüz’e katılmak isteyenlerin bilgi ve rezervasyon için 0242 350 07 48 numaralı hatla iletişime geçmesi gerekiyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu hafta Yenigün Mahallesi 1067-1077 sokaklarının kesişiminde bulunan parkta toprak düzenlenme çalışması, Ermenek Hazal Sokak’ta yeni park düzenleme çalışmaları, Çallı taziye evi önünde ise görme engelliler için yol çalışması işlemlerini tamamlayacak.