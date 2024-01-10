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Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı Fikret Bekmezci, özellikle kurumsal markaların yanlış ve eksik sosyal medya kullanımı nedeniyle müşteri kaybettiklerini dile getirdi.BURSA (İGFA) - Günümüzde neredeyse herkesin bir hesabının bulunduğu sosyal medya ağları artık sosyalleşmek ve iletişim kurmaktan öte geçerek marka ve şirketler için hayati önem taşır hale geldi. Markaların gerek yeni müşteri bulmak gerekse mevcut potansiyellerini korumak için doğru sosyal medya kullanımının önemine dikkat çeken Fikret Bekmezci Marka Reklam Ajansı Başkanı Fikret Bekmezci, önemli tüyolar verdi.

Sosyal medya dilinin farklılığına ve karşıdaki üzerinde bıraktığı etkiye dikkat çeken Bekmezci, "Burada yapacağınız her hata size müşteri kaybı, doğru iletişim stratejileri ve yöntemleri ise yeni müşteriler olarak geri dönüyor. Buradaki en önemli etkilerin başında müşteriyle birebir iletişim geliyor. Bu iletişim yönteminde samimiyet ve netlik çok önemli. Sosyal medyada asla otomatik mesaj kullanmayın. Müşterilerinize isimleriyle hitap edin ve mutlaka ilgili emojileri kullanın" dedi.