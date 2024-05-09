Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan, Milliyet Gazetesi ve Gillette ortaklığında bu yıl 70. kez düzenlen ödül töreninde, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) spora sürdürülebilir katkılarından dolayı “Erdoğan Demirören Büyük Ödülü”nün sahibi oldu,İSTANBUL (İGFA) - Spor tutkunlarının heyecanla oylama yaptığı 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, 8 Mayıs Çarşamba günü Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Spor insanları, takımları ve sporcularının katıldığı törende verilen ödüller, görkemli gecede sahiplerini buldu.

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan, Milliyet Gazetesi ve Gillette ortaklığında bu yıl 70. kez düzenlen ödül töreninde, Türkiye Bisiklet Federasyonu spora sürdürülebilir katkılarından dolayı “Erdoğan Demirören Büyük Ödülü”nün sahibi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 70.Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni’nde “Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’ne” layık görüldü. Ödülü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’na takdim etti.

Kurumların spora sürdürülebilir katkılarından dolayı verilen ödül ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonunun başarıyla gerçekleşmesinin yıllar içerisinde Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine yönelik sağladığı katkıya vurgu yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Olimpiyat Komitesi Başkanımızdan, böyle değerli bir isimden ödülü almak çok önemli bisiklet ailesi adına çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde organizasyonumuzu bu yıl gerçekleştirdik. Bu değerli ödülü almaktan dolayı bisiklet ailesi adına çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinin altında bu sene 59.sunu düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 60.sında görüşmek dileği ile Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu ödüle layık görülmemizi sağlayan Demirören ailesine de Gillette’de bisiklet ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.