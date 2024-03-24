Bayraktar TB3'ün 2. Prototip ilk uçuş testi başarıyla tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Bayraktar TB3 kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, o anları paylaştı.
"Türk havacılığının altın çağı" başlığıyla yayımladığı videolu paylaşımda Bayraktar, "TB3'ün 2. Prototipi İlk Uçuş Testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılığının Altın Çağı ???? #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️????✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/6BMBkTquBT— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024