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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7 gündür uzayda olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Bursa'da GUHEM'den bağlantı kurdu.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) 7 gündür uzayda olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile bağlantı kurdu.

Bağlantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Kacır, Alper Gezeravcı ile kurdukları bağlantının özellikle Türkiye’de milli teknoloji hamlesinde en önemli yol arkadaşlarımız olan gençlerle de buluşmalarına vesile olduğunu söyledi. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki misyonunun 7’nci gününü tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Bakan Kacır, "Malumunuz Türkiye’nin ilk astronot ve bilim misyonu olarak gerçekleştiriliyor” dedi.

"GEZERAVCI UZAY DÖNÜŞÜNDE 81 İLİ GEZECEK"

Halihazırda yıllık 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden yıldan yıla artan bir pay almayı hedeflediklerini belirten Bakan Kacır, "Alper Gezeravcı 14 günlük görevini tamamladıktan sonra önce fırlatmanın gerçekleştiği üsse yakın bir bölgeye okyanusa iniş yapacak daha sonra da Türkiye’ye gelecek ve 81 şehrimizde Türk gençliği ile Türk çocukları ile buluşmalar gerçekleştirecek. Biz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeye, önümüzdeki dönemde bölgesel konumla ve zamanlama sisteminden ay misyonuna kadar program çerçevesindeki hedeflerimize bir bir erişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.