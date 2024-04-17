İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, YKS’ye girecek öğrencilerin YKS’den sonra sürücü kurslarına yoğun talep gösterdiklerini zaman kaybı nedeniyle ehliyetlerini diledikleri zamanda alamadıklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, öğrencilere tavsiyede bulundu. Abacı, YKS’ye gireceklerin hemen kayıt oldukları takdirde YKS’den sonra hemen hem e-sınava ve hem de direksiyon sınavına girebileceklerini söyleyerek en az 2 ay zaman kazanacaklarını belirtti.

2006 ( gün- ay şartıyla ) ve öncesi doğumluların bu yıl ehliyet alabildiklerini söyleyen Tolga Abacı, “Gençlerimiz hayatlarının geri kalanını etkileyecek bir sınava girecekler. Öncelikle büyük emekler vererek sınava girecek öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Gençlerimiz YKS’den sonra özellikle üniversite başlayıncaya kadar ehliyet almak istiyorlar. Fakat ehliyet almak bir süreç ve yaklaşık 3 - 4 ay gibi bir zamanı buluyor. Bu yüzden önceden kayıt olarak YKS’den sonra hem e-sınavlarını hem de direksiyon sınavlarını tamamlayarak ehliyetlerini alabilirler ve 2 ay zaman kazanabilirler’’ dedi.