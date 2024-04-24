İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında toplamda 18 ilde düzenlenen "Sibergöz-33" ve "Sibergöz-34" operasyonlarında 63 kişinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Sibergöz operasyonları kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Yerlikaya, biri 5 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-33” operasyonlarında 16 şüpheli, 11 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında ise 47 şüpheli yakalandığını duyurdu.