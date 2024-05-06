Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen su arızasına müdahale eden belediye ekiplerinin çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 505. Sokak’ta bugün eski asbestli içme suyu borularından kaynaklı bir arıza meydana geldi. Mahallede su kesintisine neden olan arızaya Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale ederek yoğun bir çalışma yürüttü.

Ekipler, arızaya neden olan asbestli su borusunu yeni nesil polietilen boruyla değiştirerek söz konusu arızayı giderdi.

Belediye ekiplerinin sağanak yağış altında gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Arı, söz konusu arızanın giderildiğini ve mahalleye yeniden su verilmeye başlandığını söyledi