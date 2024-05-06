İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Göliplik iplik üretim firmasının bay-bayan 40 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, iplik üretim fabrikasında çalışacak 40 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İPLİK ÜRETİM FABRİKASI İÇİN FARKLI NİTELİKLERDE PERSONEL ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Göliplik firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Göliplik firması; iplik üretim bölümü, makine bakım operatörü ve engelli personel olmak üzere farklı alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. İplik üretim işçisi olarak 15 kadın 15 erkek olmak üzere toplam 30, makine bakım operatörü olarak 5 erkek ve engelli personel olarak da kadın veya erkek 5 personel alımı yapılacak. Firmada çalışacak personellerde aranan genel özellikler ise; 18-45 yaş arası ve en az ilköğretim mezunu olmak. Kadın çalışanların çocukları için kreş imkanının sağlandığı firmada, 3 ayda bir maaş ikramiye ve sosyal haklar da mevcut.”

BAŞVURULAR 08 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

“Göliplik personel alımı için başvurular 08 Mayıs Çarşamba günü 13.30’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”