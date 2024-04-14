İçişleri Bakanlığı'nın 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te terör örgütlerinin faaliyet ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

"Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, şüphelilerin "sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma", "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktardı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1779375859662500114

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.