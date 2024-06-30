T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “20. Çocuk Filmleri Festivali” Van Kültür Yolu kapsamında başladı. Festival 3 Temmuz tarihine kadar devam edecek.VAN (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da gerçekleştilen ve çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen “Çocuk Filmleri Festivali”nde ilk gün biribirinden keyifli etkinliklerle başladı.

3 Temmuz’a kadar devam edecek festival çocukları; sinema ile yazım, yapım aşamasından izleme kültürüne dek bir araya getirmeye devam edecek. Sinema kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlayan festival, çocukların dünyayı tanımalarını, kendilerini güvenle ifade edebilmeleri ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

20.⁠ ⁠Çocuk Filmleri Festivali, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün atölyeler ve film gösterimleri ile başladı. Van Mall AVM’de gerçekleşen film gösterimleri ve Van Müzesi’nde gerçekleşen atölyeler büyük ilgi gördü. Festivalin ilk gününde Tiyatro Eğitmeni Burhan Gün oyunculuk atölyesi ile çocuklarla bir araya geldi. 70 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleşen atölyede Gün, çocuklara sahne sanatları hakkında ilham verici bilgiler sundu. Çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan atölyeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ederek çocuklara sürpriz yaptı.

Festivalin bir diğer atölyesi ise A90 Pictures CEO’su Mengü Atasağun tarafından gerçekleştirilen film yapım atölyesi oldu. Atasağun ile çocuklar, sinema dünyasının perde arkasını keşfetme fırsatı buldular ve film yapım sürecinin inceliklerini öğrendiler.

ÜÇ FARKLI ÇOCUK FİLMİ MİNİK İZLEYİCİLERE KEYİF DOLU ANLAR YAŞATTI

Festivalin ilk gününde “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Harika Kanatlar: Maksimum Hız” ve “Kardeş Takımı” filmlerinin gösterimleri gerçekleşti. Oldukça büyük bir katılımın olduğu gösterimler Van Mall AVM’de gerçekleşti. Etkinlikler boyunca çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. 20.⁠ ⁠Çocuk Filmleri Festivali, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan eşsiz bir platform sunuyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek olan atölyeler ve film gösterimleriyle çocuklar sinema sanatının büyülü dünyasında unutulmaz anılar biriktirecek.