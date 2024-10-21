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Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Röportaj sırasında kullandığı kabul edilemez açıklamalarından dolayı program sunucusu Aysın Komitgan'ın kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.

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Bursada Bugün adlı internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Aysın Komitgan'ın Günaysın programında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ölüm haberiyle ilgili söylemleri ardından kurumla ilişiği kesildi. BURSA (İGFA) - Açıklama, Bursada Bugün internet sitesinden geldi.

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