Türkiye’nin en eski festivallerinden biri olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, yeni enerjisi ve içeriğiyle İstanbul’un doğası, Şile bezi, deniz feneri ve palamutuyla meşhur sahil İlçesi Şile’de 29 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor!Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Adını, yıllardır yörenin ekonomisinin ve sanatının alt yapısını oluşturan coğrafi işaretli ürünü Şile Bezi’nden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 1984 yılından bu yana devam eden, Türkiye’nin en eski festivallerinden biri olarak bilinmekte.

35 yıldır devam eden festival, Şile’nin değerlerini, kültürünü, kültürel mirasını korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor. Yerel halkın hem ekonomik hem de sosyal yaşamını zenginleştirmesine katkı sağlayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali aynı zamanda Şile’nin ticari ve turizm potansiyelini artırarak bölgeye canlılık kazandırmayı hedefiliyor.

Hem yerel hem de uluslararası düzeyde katılımcıları ağırlayan festival, yerel geleneklerin ve el sanatlarının korunmasını, toplumsal farkındalığın artmasını ve yeni kültürel ifadelere olanak sağlamayı hedefleniyor.

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 35. kez düzenlenecek olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 29Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Şile’nin eşsiz atmosferinde katılımcılarını ağırlayacak. Şile’nin farklı noktalarında ve Ağva’da gerçekleşecek festival Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora ve Cemil İpekçi gibi Şile sevdalısı ustaların söyleşileri; “Bir Baba Hamlet” oyunu; Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo, Buray, BaBa ZuLa, Volkan Konak, Sena Şener, Atiye, Gazapizm, Zeynep Bakşi Karadağ, Erdal Erzincanlı ve Ece Dağıstan & Jamal Aliyev konserleri; uluslararası dans gruplarının gösterileri; Şile Bezi defileleri; sergiler; atölyeler gibi birçok etkinlikten oluşan renkli bir program sunacak.

'BU YIL FESTİVALİMİZ İLÇEMİZİN HER NOKTASINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE GERÇEKLEŞECEK'

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı; "Tekstilde Ülkemizin tek Coğrafi İşaretli ürün olan Kültürel Değerimiz Şile Bezimize sahip çıkmak ve onu yaşatmak için düzenlenen ve 35.yılında bu onurlu görevi bize veren Şile halkına öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivalimizi bu yıl klasik formatından çıkarttık ve ilçemizin her noktasında çeşitli etkinliklerle süsledik.

Şile Bezi büyüklerimizin el emeği göz nuru olan çatlak kahvesinde, hanım göbeğine, Atatürk Yolu gibi onlarca iğne oyası olarak yapılan işlemelere sahiptir. Ayrıca Şile Bezi, el tezgahlarında, pamuk ipliğinden dokunan, tamamen Şile'ye özgü bir bezdir. Şile'ye özgü otantik özelliği ona bu adın verilmesini sağlamıştır. Şile Bezi'nden çeşitli giysiler üretilmektedir. Vücut terini emme özelliğinden dolayı sağlıklı bir üründür. Şile Bezi rahat, hafif, ucuz, ter emici, sağlıklı doğal bir giysi olma özelliğiyle geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Ayrıca kültürel ve sanatsal motif ve işlemelerle süsleme ve aksesuar olarak da kullanım alanı geniş bir üründür. İlk zamanlarda keten ipliğinden yapılan Şile Bezi taleplerin artmasıyla zamanımızda pamuk ipliği ve makineyle de dokuması yapılmaktadır. Özgün şile bezinin ipliği 20 numara kıvırcık iplikle yapılmaktadır.

Ninelerimizin, annelerimizin yıllar yılı uzun uğraşlardan sonra el tezgahlarında ürettikleri Şile bezi, çoğu ailenin geçim kaynağı olmuştur. Tarihin altın sayfalarına Şile adını altın harflerle yazdıran Şile bezi, günümüzde varlığını zor şartlarda fabrikalarda dokunarak sürdürmeye çalışıyor. Şile bezi dokuyan el tezgahları bir bir ortadan kaybolmuştur. Yakın tarihimizde Şile'nin Bozgaca köyüne kurulan dokuma fabrikası yine ekonomik nedenden varlığını sürdürememiştir. Eski Şile evleri birbirinden güzel ahşaptan imal edilirken, giriş katları toprak zeminli çeşitli kullanımlar için boş bırakılırdı. Yaz aylarında alt katlar serin olduğu için kına geceleri, düğün eğlenceleri tertiplendiği gibi, Şile bezi dokuyan el tezgahlarının faaliyet gösterdikleri mekanlar olmuştur.

1955 yılında yıkılan Nalbant Şaziye hanımın 2 katlı ahşap evinin toprak zemininde aynı anda çalışabilen ahçı Rükke teyze, Nalbant Emine teyze, Kalpakçı Ayşe teyzelerin Şile bezi el tezgahları çalışmaları sürdürebiliyordu. Dostluğun, komşuluğun en iyi örneklerini yıllar yılı aynı çatı altında, toprak zeminde bez dokuyarak göstermişlerdir. 150 yılı aşkın süredir insanların geçim kaynağı olan Şile bezinin fabrikasyon üretilmesi bile, biz Şile'lilere, Şile'ye gönül verenlere mutluluk veriyor. Şile bezi ile nice uzun içice yaşamlara. Bilindiği gibi Şile bezinin özü pamuklu ipliktir. 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivaline tüm vatandaşlarımız davetlidir" şeklinde konuştu.

PROGRAM

29 Temmuz Pazartesi

19.30-20.30 Festival Açılış Korteji (Belediye Meydanı, Üsküdar Caddesi, Kent Meydanı,

Değirmen Festival Alanı)

20.30 Açılış Konuşmaları / Festival Alanı

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Konser: Buray / Festival Alanı

30 Temmuz Salı

17.00 Burhan Reşid Çekiç Koleksiyonu Sergisi Açılışı / Tahlisiye Binası

17.30 Şile Bezi ve Tahlisiye Malzemeleri Sergisi Açılışı / Kayıkhane

19.00 Şile Müzik Okulu Konseri / Kent Meydanı

20.15 Pınar Ataer Şile Bezi Ritüel Dans Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Konser: Baba Zula / Festival Alanı

22.30 Konser: Sena Şener / Festival Alanı

31 Temmuz Çarşamba

18.00 İsmek Şile Bezi Sergisi Açılışı ve İsmek Trio Müzik Dinletisi / Şile Feneri

18.30 İsmek Defile / Üsküdar Caddesi

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

22.00 Konser: Can Bonomo / Festival Alanı

1 Ağustos Perşembe

18.00 Şile Bezi Dokuma Ritüeli / Kumbaba Oteli

20.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Konser: Zeynep Bakşi Karadağ / Festival Alanı

22.00 Konser: Erdal Erzincan / Festival Alanı

2 Ağustos Cuma

19.45 İsmet Ay Anısına Söyleşi – Mustafa Alabora, Müjdat Gezen, Haldun Dormen /

Amfi Tiyatro

20.45 Tiyatro: “Bir Baba Hamlet” / Amfi Tiyatro

22.00 Konser: Volkan Konak / Festival Alanı

3 Ağustos Cumartesi

19.30 Konser: Ece Dağıstan & Jamal Aliyev / İBB Kültür Merkezi

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi

22.00 Konser: Gazapizm / Festival Alanı

4 Ağustos Pazar

19.00 Cemil İpekçi Söyleşisi – Moderatör: Mutlu Ulusoy / Festival Alanı

20.30 Ağva Collection Defile / Festival Alanı

22.00 Konser: Sıla / Festival Alanı

10 Ağustos Cumartesi

22.00 Konser: Atiye / Ağva

11 Ağustos Pazar

22.00 Konser: Melek Mosso / Ağva