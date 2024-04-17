AK Parti’de seçim sonrası ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı ardından Sözcü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.ANKARA (İGFA) - AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

AK Parti Konferans Salonu'ndaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği MKYK toplantısının yoğun bir gündem görüşüldü.

Toplantıda 31 Mart yerel seçiminin sonuçları, İsrail ile İran arasındaki gerilim, İsrail saldırıları altındaki Gazze’deki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarının masaya yatırıldı.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış politikaya dönük değerlendirmeleri olduğunu ifade eden Sözcü Çelik, "Netanyahu ve ekibinin katliam siyaseti takip etmesiyle birlikte bölgedeki tansiyonun daha da yükseleceğini ifade etmiştik. Bir şekilde Netanyahu ve ekibi bölgesel bir savaş çıksın ve ABD dahil olsun diye riskli bir senaryonun peşinde koşmaktadır. Burada ABD dahil herkesin sağduyulu olması gerekmektedir" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, değişimle ilgili herhangi bir takvim konuşmadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygun gördüğü bir süreçte kuşkusuz değişimin gerçekleşeceğini söyledi.