Her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV dostlarının desteği ile gerçekleşen doğum günü kutlamalarının bu ayki adresi Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ocak ayında Akasya’da kapılarını açan Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde düzenlediği ücretsiz etkinliklerle çocukları ağırlamaya devam ediyor. 25 yıldır binlerce lösemili ve kanserli çocuğun tedavisini üstlenen, maddi ve manevi yardım ulaştıran Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) kayıtlı olan çocuklar DigiZoo’da düzenlenen doğum günü etkinliğinde bir araya geldi.

Nisan ayında doğan ve hastanelerde lösemi tedavisi devam eden çocukların arkadaşlarıyla buluşarak moral bulduğu etkinlikte yaşanan mutluluk görülmeye değerdi. Etkinliğe katılan çocuklar 30’dan fazla canlı türünü 3 boyutlu hologramlarla deneyimleme fırsatı yakaladı, resimler yapıp atölyelere katıldı. Sonrasında pasta keserek doğum günü kutlaması yapan yaklaşık 30 çocuk, birlikte oyunlar oynayıp dans ederek neşe ve eğlence dolu bir gün geçirdiler.

Lösemi tanısı almış çocukları ve ailelerini kanser ile olan savaşlarında yalnız bırakmayan LÖSEV’in “Doğum Günümü Benimle Kutlamak İster Misin?” projesi kapsamında her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV Gönüllü dostlarının desteği ile doğum günü kutlamaları düzenleniyor. Katılım Emeklilik’in genç nesillerde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak hedefiyle hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı DigiZoo da ücretsiz etkinliklerle tüm çocuklara ulaşmayı amaçlıyor. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu farkındalığını artırma çabalarına destek olmak için etkinliğe ev sahipliği yapan DigiZoo, çocuk evleri ve çeşitli STK’lerle iş birliğinde bugüne dek yüzlerce çocuğu misafir etti.