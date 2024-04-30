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Yakalanan kişiler hakkında işlemler devam ediyor.

Düzce'de belediye şirketlerinin A Takımı belli oldu

Düzce'de belediye şirketlerinin A Takımı belli oldu

Yapılan aramalar sonucunda 9 kilo 100 gram Bonzai, 1 kilo 278 gram Kokain, 1 kile 915 gram Skunk, 1 adet Kaleşnikof otomatik tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek, 20 adet şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı, Erenler, Akyazı,Sapanca ve Geyve ilçelerinde tespit edilen 19 şüpheli şahısların araçlarında ve adreslere aramalar gerçekleştirildi.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne Edirne, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya’da operasyon düzenlendi. Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

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