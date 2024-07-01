Akıllı telefonların hayatımıza girmesi pek çok işimizi kolaylaştırırken özellikle son yıllarda bilgi güvenliği ve kişisel güvenlik konusunda insanların endişeleri artmaya başladı. Vatandaşlar akıllı telefonların bilgilerini sızdırmadığına güveniyor mu?BURSA (İGFA) - Akıllı telefonlarla ilgili son yıllarda kişisel verilerin bilinçli bir şekilde sızdırıldığına dair iddialar çok sık bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Ülkemizde de çokça tartışılan konulardan biri olan bu duruma dair dikkata çekici bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada farklı yaş ve cinsiyetten insanlara "akıllı telefonların kişisel güvenliğinizi tehdit ettiğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya gelen yanıtları sizler için inceledik.

ERKEKLERE KADINLARA ORANLARA DAHA GÜVENSİZ HİSSEDİYOR

Areda Survey anket firmasının vatandaşlara "akıllı telefonların kişisel güvenliğinizi tehdit ettiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna erkeklerin verdiğini yanıtlar incelendiğinde ankete katılan erkeklerin %68,4'ünün akıllı telefonların kişisel güvenliklerini tehdit ettiğine inandıkları görüldü. %31,6 oranında herhangi bir tehdit görmeyen vatandaş olduğu ölçüldü.

Aynı soru kadınlara sorulduğunda ise akıllı telefonları tehdit olarak görenlerin oranı %67,6 olarak ölçüldü. Bu durumu tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise %32,4'de kaldı.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORAN DEĞİŞİYOR

18-34 yaş aralığına bu soru sorulduğunda akıllı telefonları tehdit olarak görenler %70,4 olarak ölçüldü. Bu yaş grubunda tehdit algılamayanların oranı %29,6'da kaldı.

35-54 yaş aralığına aynı soru sorulduğunda tehdit algılayanların oranının %66'ya düştüğü görüldü. %34'lük kesiminin akıllı telefonlara dair herhangi bir endişesi olmadığı ölçüldü.

Son olarak 55 yaş ve üzeri grubuna bu soru sorulduğunda akıllı telefonların tehdit olarak görülmesinin oranı %67,7 olarak ölçüldü. %32,3'lük kesim tehdit görmediğini ifade etti.

28-31 Mayıs 2024 tarihilerinde yapılan anketin 2 bin 503 kişinin katılımı ile gerçekleştiği ifade edildi.