23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Camili Osmanbey İlkokulu’nda düzenlenen kutlama töreninde miniklerin bayram coşkusuna ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Yarınlarımızın mimarı, hepimizin umudu olan çocuklarımızın gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm hiç solmasın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklerin bayram coşkusuna ortak oldu. Alemdar, Adapazarı Camili Mahallesi’nde bulunan Osmanbey İlkokulu’nda düzenlenen törene katıldı.

BAYRAM HEYECANI

Alemdar’a Vali Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eğitimciler, öğrenciler ve onların aileleri eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün önemini belirten konuşmayı üçüncü sınıf öğrencisi Hiranur Seyisoğlu yaptı. Bu konuşmayı okulda gerçekleştirilen şiir performansları, yöresel halk oyunları takip etti. Çocuklar, bayramın coşkusunu marşlar, şarkılar ve gösterilerle yaşadı.

“YÜZÜNÜZDEKİ TEBESSÜM HİÇ SOLMASIN”

Yüzlerce velinin takip ettiği programda çocukların eğlencesine ve sevincine ortak olan Başkan Yusuf Alemdar, “Sevinç ve heyecan dolu bir bayrama uyandık. Çocuklarımızın hissettiği bu heyecan ve tutku, ülkemiz ve memleketimiz için umudun adeta simgesi oldu. Yüreklerinde bayrak sevgisini hisseden, yaşatan her bir çocuğumuzun bayramını kutluyorum. Yarınlarımızın mimarı, hepimizin umudu olan çocuklarımızın gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm hiç solmasın. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar ve protokol üyeleri, program boyunca miniklerle bayramın anısına hatıra fotoğrafları çekildi.