Ankara Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılını başarıyla tamamlayan lisans ve ön lisans mezunlarını düzenlenen törenle meslek yaşamlarına uğurladı.ANKARA (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da fakülte ve meslek yüksekokulları için ayrı ayrı mezuniyet törenleri organize edilen Ankara Üniversitesinde, bu yıl ilk defa tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında ilk 10’a giren öğrencilerin katılımıyla Rektörlük Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı’ndaki tören; Ankara Valisi Vasip Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

Fakülte ve meslek yüksekokullarında dereceye giren mezunların alandaki yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları katılımcılara müzik dinletisi sundu.

“ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖZ BEBEĞİMİZ”

Vali Vasip Şahin, törendeki konuşmasına, tüm mezunları tebrik ederek başladı. Mezunlara yeni hayatlarında başarılar dileyen Şahin, “Bahtları, yolları açık olsun” temennisinde bulundu.

Ankara Üniversitesinin Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite olduğunu aktaran Vali Şahin, “Ankara’nın da ilk üniversitesi. Dolayısıyla Ankara açısından Ankara Üniversitesi göz bebeğimiz. Göz bebeğimiz Ankara Üniversitesi bizi hiç şaşırtmadı, hiç mahcup etmedi, başarıları hep artarak devam etti. Ve bugün 9’u devlet üniversitesi, 13'ü de vakıf üniversitesi olmak üzere 22 üniversitemiz var ve bunların her birinin yetiştiği, filizlendiği mümbit alan Ankara Üniversitesi. Dolayısıyla Ankara’da Ankara üniversitesine üniversitelerin anası diyebiliriz” ifadelerini kulandı.

Mezunların her birinin bugün güçlü ve köklü bir üniversitenin diplomasını taşıma şerefine eriştiğini ifade eden Şahin, “Ankara Üniversitesinin fakültelerinin her biri kendi alanlarında Türkiye’nin hep gururu oldular, hep başa güreştiler, hep başarılı oldular. İnşallah bu özgüvenle siz, yeni mezun olan kardeşlerim de bu başarının zevkine, hazzına ulaşacaksınız. Bu ülkenin, bu milletin, ailelerinizin gururu ve ailelerinizin övüncü olacaksınız” diye konuştu.

“HER BİRİNİZDEN AYRI AYRI ÜMİTLİYİZ”

Türkiye’nin belki de son yıllardaki en önemli kazanımlarından birinin özgüven olduğunun altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

“Artık bizim gencimiz ‘Amerikalı yapıyorsa ben de yaparım, Avrupalı yapıyorsa ben de yaparım, Çinli yapıyorsa ben de yaparım hatta daha iyisini yaparım’ özgüveni içerisinde. Ne olur bu seviyeyi daha da yükseltin. Özgüveninizi kaybetmeden ama sürekli kendinizi yetiştirerek, geliştirerek, sürekli aldığınız bu bilgiler üzerine, becerilerin üzerine bir şeyler katarak yolunuza devam edin. Özgüveninizi azaltmadığınız müddetçe siz mutlaka en iyisini yapacaksınız. Bu ülke, sizlerin cesaretle atacağı bilimsel adımlarla, teknolojik adımlarla geleceğe daha emin bir şekilde yürüyecektir. Onun için her birinizden ayrı ayrı ümitliyiz, her birinizden ayrı ayrı beklentimiz var.”

“ANKARA ÜNİVERSİTESİ, BEKLENTİLERİN ÇOK ÜST DÜZEYDE OLDUĞU BİR ÜNİVERSİTE”

Rektör Ünüvar ise, Ankara Üniversitesinin 78. yılında, birbirinden güzide fakültelerin ve meslek yüksekokullarının öğrencilerini mezun etmenin, onları güçlü Ankara Üniversitesi diploması ile buluşturmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Ankara Üniversitesinin hem yurt içinde hem yurt dışında başarılarıyla, mezunlarıyla her zaman ülkemizin gururu olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının hepsinde Türkiye’de ilk 10’a giren 6 üniversiteden birisi Ankara Üniversitesidir. Ama bunları biz yeterli görüyor muyuz? Tabii ki yeterli görmüyoruz. Çünkü Ankara Üniversitesi gerçekten beklentilerin çok üst düzeyde olduğu bir üniversite” dedi.

Ünüvar, çocuklarını Ankara Üniversitesine emanet eden ailelerin güvenini boşa çıkarmamak adına çalıştıklarını ve gayret ettiklerini dile getirerek, “Hamdolsun bugün birbirinden güzide fakültelerimizden, meslek yüksekokullarımızdan çocuklarımızı mezun etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ve bu mezunlarımız Ankara Üniversitesinin birer mensubu olarak ama Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bir temsilcisi olarak inşallah çok büyük başarılara imza atacaklar” diye konuştu.

“EN AZ MERİH DEMİRAL KADAR GAYRETLİ, EN AZ MERT GÜNOK KADAR DİKKATLİ”

Rektör Ünüvar, A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda elde ettiği başarılı sonuçlara da atıfta bulunarak, “Dün akşam hepimiz çok gururlandık. Burada mezun ettiğimiz çocuklarımız en az Merih Demiral kadar gayretli, en az Mert Günok kadar dikkatli olacaklar ve arkamızda gördüğünüz Türk bayrağını her zaman, her şartta ve her durumda daha yukarı taşıyacaklar” diye konuştu.

Mezunlar adına konuşan Veteriner Fakültesi birincisi Mithat Emircan Öz de üniversite hayatında elde ettikleri deneyimlerin, kendilerini sadece alanlarının uzmanı yapmadığını, aynı zamanda bilişsel ve entelektüel olarak da yarınlara hazırlanmalarını sağladığını kaydetti.

Mezun olsalar da hayat boyu üyesi olarak kalacakları Ankara Üniversitesinin vatan ve millet sevgisi ile özdeşleşmiş misyonuyla çalışmaya, milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Öz, “Ay yıldızlı al bayrağımızı ve Yüce Milletimizi temsil ettiğimiz her yerde, toplumlara örnek olmaya, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Açış konuşmalarının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, fakülte ve meslek yüksekokullarını birincilikle tamamlayan mezunlara plaketlerini takdim etti. Ardından, Ankara Üniversitesi mezuniyet törenlerinde gelenek haline gelen güvercin uçurma seremonisi gerçekleştirildi. Vali Şahin, Vali Usta ve Rektör Ünüvar, fakültelerin ve meslek yüksekokullarının birincileri ile birlikte beyaz güvercinleri gök yüzüne bıraktı. Daha sonra sırasıyla dereceye girenlere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Hocalarının elinden diplomalarını alan mezunlar, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.