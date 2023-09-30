Arkeolog Selahattin Aydın başkanlığında ilçeye gelen yaklaşık 50 kişilik grup, antik kenti ziyaretlerinin ardından Mastaura'da Nazilli'ye özgü yöresel tatları denedi.

Nazilli'nin üretken kadınlarının geleneksel yöntemlerle hazırladığı ve yöresel ürünlerin sergilendiği pazarda alışveriş yapan grup, Mastaura Antik Kenti'ne ve ilçeye özgü tatlara hayran kaldı.

Mastaura Antik Kenti'nin tüm dünyaya duyurulması için gerekli desteği vereceklerini söyleyen Aydın; "Bu platformu uzun zaman önce kurduk. Daha önce bilinmeyen ve sorunları olan kentleri göstermek, farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak amaçlı bir platformuz. Doğa ve çevre konularına da değinerek daha da büyüdük. Bugün de Mastaurayı tanıtmak amaçlı Nazilli'ye geldik. Mastaura'da bulunan amfi tiyatro Anadolu'da çok az yerde var. Burada bulunması çok kıymetli. Yalnızca amfi tiyatro ve gladyatör dövüşleri ile bu bölgeyi bir çekim merkezi haline getirebiliriz. Bu nedenle bizi Nazilli'ye davet eden Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ve kazı ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazilli ile alakalı basılı eser oluşturulması ve bu eserlerin sayısının artırılarak kentin tarihine ışık tutulması için büyük emek sarf ettiklerini dile getiren Başkan Özcan; "Nazilli'nin kurtuluşunun 100. yılında çok kıymetli bir sempozyum düzenledik. İlk kez Nazilli ile ilgili basılı bir eser oluşturduk. Şuan 10'a yakın Nazilli ile alakalı eser var. Nazilli'nin tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak adına emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hem Arpaz Antik Kenti'ndeki yüzey araştırmaları hem de Türkistan dönemi yüzey araştırmaları ile Mastaura'daki kazı çalışmaları birlikte yürütülüyor. Sahada tespit edilen ve tescillenmeyi bekleyen ören yerlerimiz var. Nazilli'nin binlerce yıldır kıymetli olduğunu gösteren bu çalışmalar bizim için çok ehemmiyetli. Çünkü şimdiye kadar yapılmamış çalışmaları biz yaptık. Böylesine imtiyazlı bir şehir, Roma'daki kollezyumun bir benzeri Mastauramızda mevcut. Orayı her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Ayağa kaldırılması için Sayın Bakanımız ile de görüştük. Ama maalesef bir deprem gerçekliği ile karşı karşıya kaldık. İnşallah bu arena ayağa kaldırılır ve turizme kazandırılır. Yüz binlerce insanı hem kültürel hem de turizm anlamında Nazilli'de ağırlayıp ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlarız. Davetimize icabet eden Arkeoloji Dünyası Platformu'na çok teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti.