Muhtar Baysal: “Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz”

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Aydın’ın dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler; hummalı çalışmaları ile kent genelinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturuyor, Didim’den Buharkent’e tüm mahallelerde vatandaşlara kesintisiz hizmet veriyor.

Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi’nde çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren ASKİ ekipleri, 2014’ten bu yana mahallede 3 sondaj kuyusu açtı, 30’un üzerinde kaynak suyu bakım çalışması gerçekleştirdi.

ASKİ tarafından Akçaova Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni terfi içme suyu deposu ve ara terfi merkezi ile mahalleye temin edilen su miktarı yüzde 50 daha arttırılarak günlük su miktarı 3000 metreküpe çıkartılmış olacak.

Muhtar Baysal: “Bundan sonra sıkıntı yaşamayacağız”

Kayıtlı 12 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu Akçaova Mahallesi’nde, içme suyunun hayvancılık faaliyetlerinde de kullanılması nedeniyle yaşanan sorunların yeni su deposunun yapılması ve ara terfi merkezinin hizmete alınmasıyla son bulacağını belirten Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Baysal, “Hayvancılığın yoğun olduğu bir mahalle. ASKİ şimdi yeni bir tane daha depo yapıyor, artık sıkıntımız olmayacak. Hayvancılık çok, iklim şartları ortada. Bizim suyumuz aşağıdan, Eskiçine’den geliyor. Mesafe uzaktı ama ASKİ şimdi daha da kısalttı. Bir buçuk kat daha fazla su gelecek. Bundan sonra sıkıntı yaşamayacağız. Özlem Başkan’ıma tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Akçaova Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar da çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek ASKİ ekiplerine ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.