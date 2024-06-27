Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayında yapılan aşureler, evlere bolluk ve bereket getiriyor. Peki, 2024 aşure günü ne zaman?ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte ise aşure günü tarihi belli oldu. Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Buna göre aşure günü ise 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.