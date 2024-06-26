Katılım Emeklilik Digizoo katkılarıyla, DB Positive ve Sosyalink Podcast Agency iş birliği hazırlanan “Gelecek Benim” podcast serisinin 6’ıncı bölümünde Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, çocuk hakları, zorbalık, dijital dünya ve gönüllülük konularında ebeveynlerin merak ettiklerine dair önemli bilgiler paylaştı.BURSA (İGFA) - Katılım Emeklilik Digizoo katkılarıyla hazırlanan “Gelecek Benim” podcast serisinin 6'ncı bölümünün konuğu Avukat, Çocuk ve Kadın Hakları Savunucusu Mine Rana Kahramanoğlu oldu. Moderatör Cenk Doğar’ın sorularını yanıtlayan Kahramanoğlu, çocuk hakları, sosyal sorumluluk ve gönüllülük etkinliklerine katılımla ilgili anne babaların merak ettikleri tüm konulara değindi.

Ebeveynliğin uzun ve maceralı bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Kahramanoğlu, çocuk hakları ve insan hakları kavramlarının oldukça yeni olduğunu vurguladı. Dünyadaki kötülüklerin kaynağının insanın kendi çocukluğuyla barışamamasından kaynaklandığını belirten Kahramanoğlu, çocukların artık daha bilinçli ve cesur olduğunu, haklarının farkında olduklarını söyledi.

"Çocukluk yaralarını iyileştiremezseniz, bir toplum inşa edemezsiniz" diyen Kahramanoğlu, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Çocuğu ne kadar çok sınırlar dahilinde büyütürsek o kendinin farkına ne kadar çok varırsa, işte o zaman toplumlar daha da medenileşir. Çocuk ne kadar birey olursa, çocuğun hakların ne kadar kontrol edebilirsek onu ne kadar yaygınlaştırabilirsek ve bizler onu ne kadar çok savunursak aslında insanlık geleceği de o kadar mutlu ve umutlu olacak. Yoksa bize çok karanlık bir zaman dilimi daha bekliyor maalesef. Her zaman şunu söylerim, fail biziz; yetişkinler ve kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Toplum bu faili ile yüzleştiği gün her şey daha güzel olacak.”

Zorbalığın her dönemin meselesi olduğunu belirten Kahramanoğlu, günümüzde dijital dünyaya kaydığını ifade etti. Sosyal medyanın çocuklar için çok tehlikeli olabileceğini vurgulayan Kahramanoğlu, sosyal medya zorbalığının ciddi bir sorun olduğunu ve eğitim ile farkındalığın bu konuda en büyük çözüm olduğunu söyledi. Kahramanoğlu, teknoloji ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini ele alırken, aile içi iletişimin ve teknolojiyi doğru kullanmanın önemine değindi.

ÇOCUKLARI TEKNOLOJİDEN UZAK TUTMAK MÜMKÜN DEĞİL

Çocukları teknolojiden uzak tutmanın mümkün olmadığını kabul eden Kahramanoğlu, ebeveynlerin doğru model olmasının önemini vurguladı. "Çocuklar sizi aynalar, siz ne yaparsanız onlar da onu yapar" diyen Kahramanoğlu, ailelerin çocuklarına doğru örnek olmaları gerektiğini belirterek, “En azından aile sofrasında tabletleri, telefonları kaldırmak gibi bir sistem kurabilmek, elinizden geldiğinde çocukları doğaya çıkarabilmek ve onlarla daha fazla vakit geçirebilmek çok önemli,” dedi.

2030-2040 yılları arasında dünyayı nelerin beklediği konusuna da değinen Kahramanoğlu, iyimser bir bakış açısı sergiledi.

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