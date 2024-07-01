Bursalı genç ve başarılı iş insanı Mahmut işbilir ile eşi Fatoş İşbilir’in oğulları Ayaz, görkemli bir düğünle erkekliğe ilk adımını attı.BURSA (İGFA) - İşbilir Un Güçbir Ekmek Fabrikası sahiplerinden iş insanı Mahmut İşbilir ve zarif eşi Fatoş Hanım, oğulları Ayaz'ın sünnet töreninde seçkin bir davetli topluluğunu ağırladı.

Wedding Planer Birgül Ay imzasını taşıyan Podyum Davet'teki düğün; renkli gürüntülere sahne oldu.

Piste ‘Zaffe Davul Show’ ekibi eşliğinde oğulları Ayaz ve kızları Azra ile birlikte çıkan Fatoş ve Mahmut İşbilir, konuklarını selamladı.

Eğlence ve coşkunun bir an olsun azalmadığı görkemli gecede konuklar gönüllerince eğlendi.