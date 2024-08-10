Uzun yıllardır Aydınlıların öncelikli tercihi olan Havuz Kafe başta emekliler ve öğrenciler olmak üzere birçok Aydınlı’nın tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.

“Toplumun her kesimine hitap ediyor”

Havuz Kafe’nin toplumun her kesimine hitap ettiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bizler vatandaşlarımızdan topladığımız vergilerle vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmesine katkı veriyoruz. Milletimizin parasını yine milletimiz için harcıyoruz” dedi.

“Özlem Çerçioğlu güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadı"

Havuz Kafe’nin hijyen, sağlık ve çalışanların ilgisi bakımından çok iyi bir yer olduğunu ifade eden emekli Mehmet Cengiz, “ Rahatsızlığımdan dolayı yemeğimi bile masama kadar getiriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Burada verdiğim parayla dört çeşit yemek yiyorum. Dışarda anca bir tost yiyebilirisiniz. Emekliyim bu fiyata bu yemeği ben başka bir yerde yiyemem. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun. Güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadı” diye konuştu.

"İncirliova’dan buraya yemek yemek için geliyoruz”

İncirliova’dan ailesi ile birlikte yemek yemek için Havuz Kafe’ye geldiğini kaydeden emekli İsa Koca, “Bu güzel manzarada, hijyenik ortamda güzel hizmetleri gördükçe buraya bayılıyorum. İmkanım olsa her gün gelirim. Bir çorba parasına dört öğün yemek yiyorum. Bunun daha üstü olamaz. Burada yediğim yemeği evde yapsam daha pahalıya gelir. Burası yarı yarıya fark ediyor. Benim evim burada olacak evde yemek yemeyi kaldırırım. Özlem Çerçioğlu’na hizmetlerine ve güler yüzüne biz aşık olduk” ifadelerine yer verdi.

“Çerçioğlu halkını düşünerek hizmet yapıyor”

Havuz Kafe’nin yemeklerini çok iyi bulduğunu ifade eden ev hanımı Songül Fidanoğlu, “Burada bir çorba parasına karnımız doyuruyoruz. O yüzden buradaki hizmet dışarısıyla kıyaslanamaz. Burası çok iyi. Özlem Çerçioğlu halkını düşünerek çok iyi bir hizmet yapmış. Kendisine teşekkür ediyorum”diye konuştu.

"Her yere yardım elini uzatıyor, koşuyor”

50 yıldır Aydın’da ikamet ettiğini söyleyen inşaat ustası Muhittin Belketin, “ Fiyatlar burada çok uygun. Başka yere gitsem ben bu yemeği yiyemem. Burada her şey güzel. Evde yemek yapmak daha pahalı. Özlem Çerçioğlu’nun hizmetleri güzel. Her yere yardım elini uzatıyor, koşuyor. Allah razı olsun kendisinden” dedi.

İncirliova’da öğrenci olan Tanem Soyalan ise, “Buraya herkes gelebilir, çok uygun bir yer, güzel de bir yer. Özlem Başkanın hizmetleri çok güzel. Kendisini çok seviyorum. Buradan kendisine selamlarımı yolluyorum” dedi.