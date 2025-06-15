2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bugün yurt içinde ve dışında binlerce merkezde yapılacak. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin katılacağı merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Bugün (15 Haziran Pazar) yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda gerçekleştirilecek.

8. sınıf müfredatına dayalı olacak sınav, öğrencilerin okuduğunu anlama, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini ölçecek.

SINAV İKİ OTURUMDA YAPILACAK

İlk oturum saat 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Bu oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak.

İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve 80 dakika süre tanınacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 sorunun yer alacağı oturumlar arasında 45 dakikalık bir mola verilecek.

Öğrenciler, bu sürede okul bahçesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

PUANLAMA VE SINAV KURALLARI

MEB’in açıklamasına göre, her alt testin ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevapların üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Öğrencilerin sınav giriş belgesi, kimlik belgesi, iki kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi getirmesi zorunlu. Sınav kitapçıkları ise sınavdan bir gün sonra okullardan teslim alınabilecek.

LGS sonuçları 11 Temmuz 2025’te “www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

Tercih dönemi ise 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025’te duyurulacak.