Yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli ilçesinde başta Dereağzı Mahallesi olmak üzere birçok mahalleye ulaşımı sağlayan yolu sıcak asfalt ile yeniledi. Tüm bu işlemlerin ardından kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirilen, şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol ulaşıma açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Çok daha kullanışlı hale geldi

Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, yolların yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.