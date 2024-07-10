İl genelinde eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi Zeybekler Bulvarı’nda yağmur suyu hattı çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra sıcak asfalt serimi ile bulvarı yeniledi. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan cadde ulaşıma açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz’’ dedi.

Vatandaşlardan tam not

Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, caddelerin yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.