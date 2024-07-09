Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Kadıköy Bulvarı’nda kaldırım çalışması, yağmur suyu hattı çalışması, asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeden sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Büyükşehir’e ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydınlı vatandaşlardan her defasında tam not alan Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında yaptığı çalışmalarla şehri güzelleştirmeye devam ediyor.