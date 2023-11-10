Aydınlı doğaseverler ve sporcular, Büyükşehir'in düzenlediği trekking etkinliğinde bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları önümüzdeki günlerde de devam edecek olan doğa yürüyüşlerine katılarak Aydın'ın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

Aydın’ın tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle dolu trekking etkinliğinin ilki Koçarlı’da Çakırbeyli Mahallesi ile Sarıdere yürüyüş yolu arasında gerçekleştirildi. Doğaseverler 5 kilometre uzunluğundaki parkuru birlikte yürüdü. Aydınlılar, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte eşsiz manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı.

Ücretsiz olarak düzenlenen trekking etkinlikleri önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Doğa yürüyüşleri, 5 Kasım Pazar Günü Sultanhisar’da Akharaka Kutsal Alan - Nysa Antik Kenti arasında; 19 Kasım Pazar günü Koçarlı’da Baskı Kalesi – Prehistorik Kaya Resmi arasında; 3 Aralık Pazar günü Kuşadası’nda Davutlar – Kurşunlu Manastırı arasında; 17 Aralık Pazar günü Efeler’de Ambarcık Köyü – Tabakhane Deresi arasında; 31 Aralık Pazar günü Koçarlı’da Bağarcık Köyü – Stilyos Manastırı arasında; 14 Ocak Pazar günü Söke’de Göktepe Karadere Vadisi’nde; 28 Ocak Pazar günü Karacasu’da Yukarı Görle – Arapapıştı arasında sürecek.

