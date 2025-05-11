Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, trafikte güvenli sürüş için herkesin dikkat etmesi gereken ve sıkça göz ardı edilen üç önemli noktayı dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Gelişen araç teknolojilerine rağmen sürücü hataları nedeniyle trafik kazaları azalmıyor. Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, kazaların önüne geçmek için üç kritik noktaya dikkat çekti: dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve agresif sürüş.

Arıkan, cep telefonu kullanımı, navigasyonla uğraşma veya araç içi sohbetlerin kazalara zemin hazırladığını belirtti. “Trafikte dikkatinizi dağıtan her şey, kazaya bir adım daha yaklaştırır. Mesaj yazmak, telefonla konuşmak ya da gözünüzü yoldan ayırmak saniyeler içinde felakete dönüşebilir. Zihniniz yolun bir parçası olmalı” dedi.

YORGUNLUK VE UYKUSUZLUK BÜYÜK TEHLİKE

Uzun yolculuklar veya yoğun iş günleri sonrası yorgun direksiyon başına geçmenin risklerini vurgulayan Arıkan, “Uykusuzluk alkol kadar tehlikeli. Zihniniz yolda değilse, gözleriniz açık olsa da risk altındasınız. Dinlenmeden yola çıkmayın” uyarısında bulundu.

Trafikte öfkeli davranışların kazalara neden olduğunu ifade eden Arıkan, “Sürekli sollama yapmak, korna ile tepki göstermek veya yol vermemek tehlikeyi artırır. Öfke risktir, sakin ve savunmacı sürüş ise hayat kurtarır” diye konuştu.

Arıkan, trafikte bireysel sorumluluğun önemine dikkat çekti: “Trafik bir sosyal alan, her hareketiniz başka bir hayatı etkiler. Dikkatli, dinç ve sakin bir sürüşle hem kendinizi hem sevdiklerinizi hem de başkalarını koruyun.” Sürücülere güvenli sürüş çağrısı yapan Arıkan, toplumun güvenliği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.