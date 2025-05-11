İzmir'de Karabağlar Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim alan Voleybol, Basketbol ve Jimnastik branşlarındaki 300 genç sporcu, 19 Mayıs Spor Şenliğinde yeteneklerini sergiledi. Başkan Helil Kınay da bu özel günde sporcuları yalnız bırakmadı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi İhsan Alyanak Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Basketbol ve Voleybol öğrencileri arasında heyecan dolu maçlar oynandı. Jimnastik öğrencilerinin sunduğu gösteriler ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Spor okullarına düzenli devam eden ve antrenörleri tarafından başarılı bulunan 6 öğrenciye günün anısına kupa verilirken, tüm katılımcılara madalya takdim edildi. Karabağlar’da 14 branşta, 22 antrenör eşliğinde yürütülen spor okulu faaliyetleri, ilçedeki 18 farklı spor tesisinde yıl boyunca kesintisiz devam ediyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu özel günde, Karabağlar’ın pırıl pırıl çocuklarını ve gençlerini sporun birleştirici gücüyle bir arada görmek bizleri umutlandırıyor. Spor, sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda disiplin, dayanışma ve özgüven demektir. Bu değerleri erken yaşta kazanan çocuklarımızın geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri performans, çaba ve azim için kutluyor, onları yetiştiren antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Karabağlar’da sporu ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.