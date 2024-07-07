Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da restorasyonu süren tarihî okullarda incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlık çalışmaları kapsamında İstanbul'da restorasyonları süren tarihî okullarda incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin, bu kapsamda restorasyon çalışmaları devam eden Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi ve Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çapa Fen Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Tarihî okullarda incelemelerde bulunan Bakan Tekin, restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarihî ve özgün mimari yapısıyla, yıllara meydan okuyan özelliğiyle eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülen okulların sağlamlıklarını güçlendirmek ve yıpranma süreçlerini durdurmak amacıyla yapılan restorasyon çalışmaları, orijinal mimarisine sadık kalınarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de daha önce birçok okul bu kapsamda restore edilerek yeniden eğitim öğretime açıldı.