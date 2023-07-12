Başkan Atay, sorunun İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli gibi büyükşehirlerde de yaşandığını ve sürdürdükleri yoğun çalışmalarla çok kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Ülke çapında son günlerde artan ve vatandaşların yaşam konforuna olumsuz etki eden sivrisineklerle mücadele hakkında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şu ifadelerde bulundu; “Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimiz 40 kişilik kadrosuyla 83 mahallede yılın 12 ayı boyunca çalışmalarına devam ediyor. Sivrisinek mücadelesinde kullanılan çevre ve insan sağlığına duyarlı ilaçlarla etkin bir mücadele sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağmurlar nedeniyle üreme kaynaklarına bırakılan ilaçların etkilerini azalttı. Buna bağlı olarak da sivrisinek sayısında artış oldu. Ayrıca bu yağışlar geniş arazilerde su birikmesine sebep olup, yağmur suyunu seven sivrisineklerin üremesi için elverişli imkânlar oluşturdu.”

“BODRUM KATLARINDAKİ SU TAŞKINLARI EN BÜYÜK SORUN”

Mücadelede beşeri faktörlerin de olumsuz etkisi olduğuna dikkat çeken Başkan Atay, “Yağmur sonrası oluşan bodrum taşkınları bizim en fazla sorun yaşadığımız üreme kaynaklarını oluşturuyor. Ekiplerimiz gözle görülemeyen bu noktalara girmek istediğinde olumsuzluklarla karşılaşıyorlar. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın su yalaklarını 5 günde bir temizlemelerini, bahçe ve tarım arazilerine düzensiz su vermemelerini rica ediyoruz. Sorun ülkemizin pek çok şehrinde vatandaşların huzurunu kaçırır hale geldi. İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve birçok şehir de bu sorunu yaşıyor. Yılın 12 ayı mücadele ediyoruz, Haziran ayında yağmurların durmasıyla birlikte gece çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor, yağışlar sona erdi, en kısa sürede çözeceğiz bu sorunu” dedi.