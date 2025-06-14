Bornova Belediyesi, üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi", Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz’ın verdiği eğitimde, sebze üretiminde dikkat edilmesi gereken tüm aşamalar detaylı biçimde ele alındı. Toprak hazırlığı, tohum ekimi, fide üretimi, ekim ve dikim yöntemleri gibi başlangıç süreçlerinden başlayarak; sulama, gübreleme, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi uygulamalı tarımın vazgeçilmez konuları katılımcılarla paylaşıldı.

Teoriden uygulamaya geçişin yol haritası

Eğitimde yalnızca teknik bilgilerle yetinilmedi; kursiyerler, öğrendiklerini kendi üretim süreçlerine nasıl aktarabilecekleri konusunda da yönlendirildi. Farklı üretim koşullarında karşılaşılabilecek yaygın sorunlara yönelik çözüm önerileri sunularak, katılımcıların sahada karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmaları hedeflendi.

Başkan Eşki: “Tarımsal eğitim, sürdürülebilir yaşamın temelidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Bornova’da sadece üretimi değil, bilinçli üretimi destekliyoruz. Bu eğitimlerle hem küçük üreticilerimizi güçlendiriyor hem de kentli vatandaşın sağlıklı gıdaya erişimini garanti altına alacak bilinçli tüketici profilini oluşturuyoruz. Tarımda bilgiye dayalı üretim anlayışını yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.