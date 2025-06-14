Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencilerinin yıl sonu gösterisi, ayakta alkışlanırken, ailelere duygusal anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencileri hünerlerini sergiledi. 4 sınıfta, 76 öğrencinin öğrenim gördüğü Kreş’in öğrencileri Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlen yılsonu etkinliğinde, sergiledikleri drama gösterileri, müzikal ve çeşitli oyunlarla hem kendileri eğlendi hem de velilere keyif dolu anlar yaşattı. Çocuklarını sahnede gören bazı veliler duygulanırken, miniklerin performansı ise ayakta alkışlandı.

Çocukların Yıldırım’ın gerçek sahipleri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız, bizim ve şehrimizin geleceği. Yarınların öğretmenleri, belediye başkanları, bilim adamları bu çocuklarımız arasından çıkacak. Bu süreçte çocuklarımıza annelik yapan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.