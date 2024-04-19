Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, BAL ligi ekibi Malatyaspor yönetimine çağrıda bulundu. Başkan Aydoğmuş: "Yozgat Bozok Spor maçında seyirci yasağını kaldırın misafirperverliğinizi Malatya'ya yakışır şekilde gösterin" dedi.YOZGAT (İGFA) - Başkan Aydoğmuş, Malatyaspor Kulübü'nün sahada tadilat var söylemi üzerine Yozgat Belediye Bozok Spor Kulübü'nün taraftarlarını seyirci olarak sahaya alınmamasına tepki gösterdi. Aydoğmuş acilen bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:" Bu hafta deplasmanda oynanacak Yozgat Belediye Bozok Spor ile Malatyaspor şampiyonluk maçında Malatya ekibi tarafından haksız hukuksuz ve kural tanımaz yanlı kararı ile Yozgat Bozok Spor seyircisinin Malatya Spor kulübünün bahane üreterek tribününe alınmak istenmemesi tamamen yanlıdır, kararı şiddetle kınıyorum. Malatya Spor'un sahada tadilat var diye Yozgat seyircisini tribüne almaması Malatya ekibini tarihe kara bir leke olarak yazacaltır. Bu karardan acilen vazgeçin.Malatya Yozgat'ın gönlünde farkı bir yeri vardır. Size tavsiyem derhal bu kararınızdan vazgeçin, Malatya'ya yakışır şekilde misafirperverliğinizi gösterin"dedi.