Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Manisa Şubesi 15. genel kurulunu MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Kongrede mevcut başkan Muharrem Turan aday olmazken başkanlık için Mustafa Çınarlı ve Mehmet Ali Kışla'lı yarıştı. Oyların büyük bir kısmını alan Mustafa Çınarlı Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Manisa Şube başkanı oldu.

Başkan Mustafa Çınarlı yaptığı konuşmada TEMAD'i Manisa iyi bir konuma getireceğini söyledi. Başkan Mustafa Çınarlı "Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Manisa Şubesi olarak tüm herkese eşit hizmetlerde ve sosyal faaliyetlerde bulunacağız. Üyelerimizin mutlu ve üzüntülü günlerinde yanlarında olacağız. TEMAD olarak destek vereceğiz. Derneğimizi üyelerimize uygun bir lokal açmak istiyoruz. Üyelerimiz direk olarak sorunlarını aktarabileceği bir iletişim kanalı sağlayacağız. Genel kurulumuzun Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Manisa Şubesi ve tüm üyelerimize hayırlı olsun " dedi.

Mustafa Çınarlı ‘nın yönetiminde Sami Özçelik, Mehmet Erol, Nazif Güler, Levent Dinç yer aldı.