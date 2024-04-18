31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Kırkağaç Belediye Başkanı olarak seçilen Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’i makamında ağırladı. Başkan Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Dönmez, önümüzdeki beş yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi ile el birliğiyle Kırkağaç’a güzel hizmetler kazandırmak istediklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “31 Mart tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde, vatandaşlarımızın desteğiyle bu makamlara seçildik. Adil, ulaşılabilir ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla 1 buçuk milyon vatandaşımızın hakkını koruyarak, proje ve hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Üstün Dönmez Başkanıma, ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde olduğu gibi Kırkağaç ilçemizde de önemli projelerle vatandaşımızın yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum” diye konuştu.