Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban’ı konuk etti. Ziyareti nedeniyle Murat Daban’a teşekkür eden Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa’nın 17 ilçesinde ayrım yapmadan en iyi hizmetleri sunmak için gayretle çalışacaklarını dile getirdi. MANİSA (İGFA) - Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu. Başkan Ferdi Zeyrek’i tebrik eden Murat Daban, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diledi. Ziyareti nedeniyle Selendi Belediye Başkanı Murat Daban’a teşekkür eden Başkan Ferdi Zeyrek de, 31 Mart seçimlerinin geride kaldığını belirtti. Başkan Zeyrek, “Halkımızın takdiriyle seçildiğimiz bu görevlerde, ayrım yapmadan Manisalılara hizmet etmek için gayretle çalışacağız. Selendi’miz de bizden hizmet bekliyor, Kırkağaç’ımız da bizden hizmet bekliyor. Oraların umudu bizleriz. Bu anlayışla 17 ilçemizde eşit ve adil hizmet sunacağız” ifadelerini kullandı.