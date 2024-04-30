Düzce Belediyesi iştirak şirketleri yönetimi belli olduSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA ) - Düzce Belediyesi'ndenyapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait olan iştirak şirketlerin yeni yönetimi şu şekilde düzenlendi.
DÜZCE BELTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. Faruk Özlü
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Muhsin Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi: Okan Özkasap
Genel Müdür: Üzeyir Yiğit
DÜZCE BELKA A.Ş. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı: Ataç Aki
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Şulenur Kubilay Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi: İmran Aktepe
Genel Müdür: Erdem Yılmaz
DÜZCE BELTUR A.Ş. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı: Ayhan Cicü
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Hasan Arslan
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kayıkçı
Genel Müdür: Levent Sivrikaya
DÜZCE BAHÇEŞEHİR A.Ş. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı: Oya Kocaman
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ercan Katırcıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi: Fahri Pişkin
Genel Müdür: Necla Erdoğan
DÜZCE ULAŞIM HİZ. A.Ş. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı: Bekir Ilıcalı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yavuz Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Aydın
Genel Müdür: Turgay Çelik
Bu arada Hasan Günden’nin yeniden Belediye Başkan Yardımcısı olduğu bildirildi.