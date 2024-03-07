Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı her ayın ilk Çarşamba günü kurulan 2. El Pazarı’nı ziyaret ederek stantları gezdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkla ilgili örnek çalışmaları arasında yer alan ve her ayın ilk Çarşamba günü Yazır Mahallesi’nde Kapalı Pazar Alanında kurulan 2. El Pazarını ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, tüketim çılgınlığını aza indirecek ve aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlayacak olan Selçuklu 2.El Pazarı’nda stantları gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

“2.EL PAZARIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR”

Selçuklu Belediyesi olarak israfın önlenmesi, ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması adına bugüne kadar birçok projeye ve çalışmaya imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; ”Geleceğimizin ve yarınlarımızın daha sağlıklı olması adına sıfır atık konusunda duyarlılığımız bir politika haline geldi ve bu vizyonla çalışıyoruz, yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Yazır Mahallemizde kurulan 2. El Pazarı ile amacımız evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak ve tüketim çılgınlığının, israfın önüne geçmek. Böylelikle aile bütçesine de katkı sağlanmış olacak. Sıfır atık kapsamında ve ikinci el ürünlerin tekrar kullanımının teşvik edilmesi konusunda böyle bir ikinci el pazarına okulları da dahil eden ilk belediyeyiz. Bu vesileyle de çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren sıfır atık konusunda bilgi sahibi oluyor. Birçok projemizde olduğu gibi bu projemizde de Türkiye’ye örnek olacağımızı düşünüyorum. 2. el pazarımıza yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Pazar alanında sergi açan ilçe sakinleri ve pazara gelen vatandaşlar, Pazar alanını ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı’ya memnuniyetlerini ifade ederek, sunulan imkan dolayısıyla Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.