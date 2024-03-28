Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Çevre Yolu Projesi’ndeki desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Çeşitli temas ve İncelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen sektör temsilcileri ile iftar programına katıldı. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye çok güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

Her tarafı ulaşılır kıldıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şöyle bir Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirelim. Gerçekten kara yolundan tutun hava yoluna, demir yoluna kadar birçok şey yaptık. Birçok şey de planlıyoruz. Yaptıklarımızla övünüyor muyuz, gerçekten övünmemiz lazım. Yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada 10 ekonomiden birisi olacaksak ki çok şükür olacağız inşallah, o zaman ülkemizde daha çok yatırım yapmamız lazım. Ulaştırma sektöründe yatırım yapmamız lazım. Cumhurbaşkanı'mız da o talimatları bize verdi. Biz de o yatırımları yapıyoruz."

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'de bugüne kadar yaptıkları hizmetleri ve bundan sonra hayata geçirecekleri projeleri de anlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, “Sayın bakanımız şehrimizi bir önceki ziyaretinde karayolları Genel Müdürü görevindeydi. Çevre Yolu Projesi için kendisi ile görüştüğümüzde 18. Madde uygulamasını bitirdiğimiz takdirde yatırım programına aldıracağını söylemişti. Biz bu çalışmayı yaparken kendisi bakan oldu ve bizim işimiz daha kolaylaştı. Kendisinin bu konudaki emeği çok büyük. Destekleri için hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu konu gerçekten şehrimiz için çok önemli. Umarım kısa sürede tamamlayarak hizmete açmak nasip olur.” diye konuştu.